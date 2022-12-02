Вспомнить все: как под Воронежем оттачивают боевые навыки мобилизованные танкисты и мотострелки

Боевая учеба на полигоне идет весь день и не заканчивается с закатом солнца.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военный полигон в Воронежской области. С самого утра здесь ревут танковые моторы, гремят выстрелы. Стрельба в движении и с коротких остановок — мобилизованные бойцы-танкисты проходят полноценную подготовку, вспоминают навыки боевой работы.

Не только у наводчиков орудия, у каждого члена экипажа инструктор по профилю. Будь то механик-водитель или командир танка.

Загрузка боекомплекта. Пока медленнее, чем хотелось бы. Командир танка Владислав служил по контракту, но на другой боевой машине.

«Мне сложнее из-за того, что был на 72-м, а тут Т-80, загрузка по-другому, а так инструктора хорошие, всему научили», — говорит он.

Буквально накануне Владислав женился. Семья, по его словам, к необходимости вернуться на военную службу отнеслась с пониманием. С новым экипажем взаимопонимания тоже достигли.

«Как-то само все пришло. Общались, разговаривали, и никаких проблем ни с кем. Механик у меня тоже раньше по контракту служил. Наводчик — срочку, но на 80-х — все знает», — рассказывает командир.

Экипажи сменяют друг друга. Огневые рубежи через каждую сотню метров. Рядом с танкистами — мотострелки. Они бьют по мишеням из пулеметов и автоматических 30-мм пушек.

Сегодня первые стрельбы экипажей, но снаряды ложатся все ближе к целям. Практически каждый инструктор здесь передает свой реальный боевой опыт.

«Кто-то с разведки пришел, кто-то с ВДВ. Здесь обучаем. Тех, кто из мотострелков, намного проще. Если даже служил год назад что-то забывается, все объясняем, показываем — снаряжение, стрельбу», — объясняет инструктор БМП-2 с позывным «Шеф».

Ночью полигон не спит — стрельба продолжается, боевая учеба не заканчивается и в темное время. В таких условиях экипажем используются приборы ночного видения. Темнота — идеальное условие для того, чтобы неожиданно атаковать и уничтожить противника.