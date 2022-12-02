В МО РФ сообщили о поражении пункта временной дислокации иностранных наемников на территории ДНР

Кроме того, поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника противника, добавили в Минобороны.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр на территории ДНР, заявил на брифинге 2 декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника противника.

Представитель российского оборонного ведомства также рассказал о провале атак украинских боевиков на трех направлениях - Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком. Он также озвучил потери неприятеля при освобождении Курдюмовки нашими войсками.

Кроме этого, Конашенков сообщил об уничтожении двух украинских самолетов. Один, МиГ-29, стал жертвой российской истребительной авиации, а штурмовик Су-25 был отправлен с небес на землю действиями наших средств ПВО.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов