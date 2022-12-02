В МО РФ сообщили о поражении пункта временной дислокации иностранных наемников на территории ДНР
Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр на территории ДНР, заявил на брифинге 2 декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Кроме того, поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника противника.
Представитель российского оборонного ведомства также рассказал о провале атак украинских боевиков на трех направлениях - Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком. Он также озвучил потери неприятеля при освобождении Курдюмовки нашими войсками.
Кроме этого, Конашенков сообщил об уничтожении двух украинских самолетов. Один, МиГ-29, стал жертвой российской истребительной авиации, а штурмовик Су-25 был отправлен с небес на землю действиями наших средств ПВО.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов