В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Миротворцы NATO KFOR развернули колючую проволоку на границе с Косово

Сергей Лебедев
21:22 18.12.2022
Ранее протестующие сербы пытались прорвать полицейский кордон у КПП «Ярине».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На контрольно-пропускном пункте «Ярине» на административной границе самопровозглашенной республики Косово миротворческая миссия NATO KFOR развернула колючую проволоку, чтобы оградиться от демонстрантов, прибывших поддержать сербов, которые уже девятый день дежурят на баррикадах против террора Приштины.

Напомним, сегодня днем протестующие попытались прорвать полицейский кордон на КПП, чтобы пройти на территорию, которую сербы считают своей. Собравшиеся жгли фаеры и скандировали «Косово - сердце Сербии».

Напомним, в прошлое воскресенье в северной части Косово сербы в ответ на арест бывшего полицейского Деяна Пантича выстроили баррикады. В регион был стянут полицейский спецназ из Приштины. В Канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии также заявили, что албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северна-Митровица.

Позже косовскими властями были задержаны еще два сербских правоохранителя, после чего ситуация в регионе обострилась еще больше. Сейчас сербские власти добиваются разрешения на ввод полицейских и военных в Косово.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:22 В стране и мире
Видео
Миротворцы NATO KFOR развернули колючую проволоку на границе с Косово
20:24 В стране и мире
Посольство потребовало срочно расследовать покушение на главу Русского дома в ЦАР
19:18 В стране и мире
Видео
МЧС: в Иркутской области горит установка на нефтегазоконденсатном месторождении
18:56 В стране и мире
Экстренная эвакуация в РФ потребуется директору Русского дома в ЦАР, пережившему покушение
17:59 В стране и мире
Видео
Бои за каждый дом: как российские военные освобождают от боевиков города ДНР
Популярное
Видео
Шойгу проверил позиции группировки войск в зоне СВО и пообщался с военнослужащими
Видео
Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Кэмерон нанял эксперта, чтобы доказать неизбежность смерти Джека в «Титанике»
В Пентагоне рассказали, удалось ли найти доказательства пребывания инопланетян на Земле
Видео
В осколках, воде и рыбах: видео разбившегося огромного аквариума в отеле в Берлине
Видео
Крикалев: есть угроза, что экипаж «Союза» придется возвращать другим кораблем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.