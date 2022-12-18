Миротворцы NATO KFOR развернули колючую проволоку на границе с Косово

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На контрольно-пропускном пункте «Ярине» на административной границе самопровозглашенной республики Косово миротворческая миссия NATO KFOR развернула колючую проволоку, чтобы оградиться от демонстрантов, прибывших поддержать сербов, которые уже девятый день дежурят на баррикадах против террора Приштины.

Напомним, сегодня днем протестующие попытались прорвать полицейский кордон на КПП, чтобы пройти на территорию, которую сербы считают своей. Собравшиеся жгли фаеры и скандировали «Косово - сердце Сербии».

Напомним, в прошлое воскресенье в северной части Косово сербы в ответ на арест бывшего полицейского Деяна Пантича выстроили баррикады. В регион был стянут полицейский спецназ из Приштины. В Канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии также заявили, что албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северна-Митровица.

Позже косовскими властями были задержаны еще два сербских правоохранителя, после чего ситуация в регионе обострилась еще больше. Сейчас сербские власти добиваются разрешения на ввод полицейских и военных в Косово.