Сербия передала НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции

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Правительство Сербии передало миссии НАТО в Косове (KFOR) запрос на возвращение в край сербских силовиков в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН. Об этом сообщает Национальное телевидение Сербии.

Запрос передан на контрольно-пропускном пункте между Сербией и частично признанной республикой Косово в деревне Мердаре. Документ содержит запрос на ввод от ста до тысячи сербских военнослужащих и правоохранителей.