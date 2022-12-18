На КПП у границы с Косово протестующие сербы пробили полицейский кордон

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Сегодня на контрольно-пропускном пункте «Ярине» на административной границе с Косово после того, как там перестали пускать людей, собралась толпа сербов. Сообщается, что протестующие пробили первую линию полицейского кордона перед КПП.

Собравшиеся жгут фаеры и скандируют «Косово - сердце Сербии», сообщают местные средства массовой информации. Сообщения о столкновениях не поступали.

Напомним, в прошлое воскресенье в северной части Косово сербы в ответ на арест бывшего полицейского Деяна Пантича выстроили баррикады. В регион был стянут полицейский спецназ из Приштины. В Канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии также заявили, что албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северна-Митровица.

Позже косовскими властями были задержаны еще два сербских правоохранителя, после чего ситуация в регионе обострилась еще больше. Сейчас сербские власти добиваются разрешения на ввод полицейских и военных в Косово.