Корабль «Союз МС-22» обследуют с помощью камер дистанционного манипулятора

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Пилотируемый корабль «Союз МС-22», на котором возникли проблемы в системе терморегулирования из-за повреждения внешней обшивки, планируют осмотреть с помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«С помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS планируется осмотреть корабль "Союз МС-22". Результаты будут переданы на Землю в понедельник утром», — говорится в сообщении.

Температура на корабле постепенно снижается, рассказали в пресс-службе.

В Роскосмосе также добавили, что у космонавтов, работающих на Международной космической станции, сегодня выходной. Вечером они вместе со своими коллегами по станции планируют посмотреть финал Чемпионата мира по футболу.

Ранее в госкорпорации заявили, что подготовку к запуску корабля «Союз МС-23» с космодрома Байконур при необходимости может быть ускорена в связи с ситуацией на «Союзе МС-22».

В Роскосмосе 15 декабря сообщили, что на корабле «Союз МС-22» повредило внешнюю обшивку, причиной могло стать попадание микрометеорита. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин из-за этого прекратили плановые работы по внекорабельной деятельности. В результате повреждения произошла разгерметизации радиатора внешней системы терморегулирования корабля. В субботу специалисты успешно испытали двигатели «Союза».

Полет российского сегмента на МКС продолжается в штатном режиме, жизни и здоровью космонавтов ничего не угрожает, подчеркнули в госкорпорации.