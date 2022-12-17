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Космические «пули»: инженер назвал микрометеорит возможной причиной повреждения обшивки «Союза»

Ян Брацкий
00:58 17.12.2022
Альтернативной причиной ЧП на борту Международной космической станции может быть частица космического мусора.
Космические «пули»: инженер назвал микрометеорит возможной причиной повреждения обшивки «Союза»
© Фото: Roscosmos, Global Look Press
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Микрометеорит потока Геминиды назван основным «подозреваемым» в пробое внешней обшивки приборно-агрегатного отсека космического корабля «Союз МС-22». Об этом заявил ведущий инженер Института прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН Виктор Воропаев.

«Микрометеорит потока Геминиды, как основного подозреваемого, исключать нельзя, поскольку положение Международной космической станции (МКС) на орбите не противоречит версии о воздействии микрометеорной частицы. Когда специалисты локализуют место пробоя, ситуацию можно будет довольно легко смоделировать», - цитирует ТАСС слова Воропаева.

Частицы метеорного потока летят со скоростью около 35 км/с, а траектория их движения неизвестна до тех пор, пока они не начинают сгорать в атмосфере, уточнил ученый. Подобные космические «пули» вполне могут пробить агрегаты МКС.

«Тем более, что в этой части корабля противометеоритной защиты нет. Другой возможной альтернативой может быть частица космического мусора», - добавил ведущий инженер института.

В ближайшее время находящиеся на борту станции космонавты попытаются определить размер пробоя и локализовать его, уточнил Воропаев. Накануне в Роскосмосе сообщили, что на корабле «Союз МС-22» произошло повреждение внешней обшивки. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин из-за этого прекратили плановые работы по внекорабельной деятельности.

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