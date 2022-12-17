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В Роскосмосе оценили вероятность срочного спуска корабля «Союз МС-22» с МКС

Анна Касаткина
10:06 17.12.2022
В ходе переговоров ЦУП с МКС космонавта Сергея Прокопьева попросили положить в корабль обновленную бортовую документацию по срочному спуску с МКС.
В Роскосмосе оценили вероятность срочного спуска корабля «Союз МС-22» с МКС
© Фото: Roscosmos, GlobalLookPress
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Предпосылок для срочного спуска корабля «Союз МС-22» с Международной космической станции (МКС) сейчас нет. Об этом заявили в пресс-службе Роскосмоса.

В пятницу в ходе переговоров Центра управления полетами (ЦУП) с МКС космонавта Сергея Прокопьева попросили положить в корабль обновленную бортовую документацию по срочному спуску с МКС.

Как пояснили в Роскосмосе, подобные инструкции на корабле есть всегда и они регулярно обновляются.

«В ЦУП подчеркнули, что сейчас никаких предпосылок для использования данных инструкций нет», — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в ЦУП понимают интерес СМИ к ситуации и призывают не нагнетать обстановку.

В Роскосмосе 15 декабря сообщили, что на корабле «Союз МС-22» произошло повреждение внешней обшивки, причиной могло стать попадание микрометеорита. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин из-за этого прекратили плановые работы по внекорабельной деятельности.

Из-за проблем с терморегуляцией температура на корабле поднялась до 30 градусов, в Роскосмосе назвали эти изменения некритичными. В субботу специалисты успешно испытали двигатели «Союза», в воскресенье космический корабль обследуют с помощью руки-манипулятора Canadarm2.

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