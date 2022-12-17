NASA: «Роскосмос» успешно испытал двигатели корабля «Союз» на МКС

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Двигатели космического корабля «Союз МС-22», в котором ранее была зафиксирована утечка из внешнего контура охлаждения, успешно испытаны на околоземной орбите. Об этом сообщили в NASA.

«В рамках текущей оценки и расследования авиадиспетчеры "Роскосмоса" провели успешные испытания двигателей корабля "Союз МС-22" в 03:08 (11:08 мск). Системы, которые были протестированы, работали в штатном режиме. "Роскосмос" продолжает оценку дополнительных систем корабля», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Влажность и температура внутри корабля остаются в пределах нормы, добавили в агентстве. В воскресенье космический корабль обследуют с помощью руки-манипулятора Canadarm2.

Ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев заявил, что причиной утечки в «Союзе МС-22» могло стать попадание микрометеорита в радиатор. С ним согласен ведущий инженер Института прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН Виктор Воропаев, который полагает, что главный «подозреваемый» в пробое - микрометеорит из потока Геминиды.

В минувший четверг стало известно, что на корабле «Союз МС-22» произошло повреждение внешней обшивки. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин из-за этого прекратили плановые работы по внекорабельной деятельности.