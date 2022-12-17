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Запуск корабля «Союз МС-23» на МКС могут ускорить после инцидента на «Союзе МС-22»

13:00 17.12.2022
Полет российского сегмента пока продолжается в штатном режиме, рассказали в Роскосмосе.
Запуск корабля «Союз МС-23» на МКС могут ускорить после инцидента на «Союзе МС-22»
© Фото: Roscosmos, GlobalLookPress
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Подготовка к запуску корабля «Союз МС-23» с космодрома Байконур при необходимости может быть ускорена в связи с ситуацией на «Союзе МС-22». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску корабля "Союз МС-23". При необходимости, она может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние сроки», — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что температура в спускаемом аппарате и бытовом отсеке корабля, а также в его приборно-агрегатном отсеке находится в заданных пределах. Других неисправностей на корабле после проведенных тестов не выявлено.

Полет российского сегмента на Международной космической станции (МКС) продолжается в штатном режиме, космонавты работают по графику, а их жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в Роскосмосе.

Ранее в госкорпорации заявили, что предпосылок для срочного спуска корабля «Союз МС-22» с МКС сейчас нет

В Роскосмосе 15 декабря сообщили, что на корабле «Союз МС-22» повредило внешней обшивку, причиной могло стать попадание микрометеорита. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин из-за этого прекратили плановые работы по внекорабельной деятельности. В результате повреждения произошла разгерметизации радиатора внешней системы терморегулирования корабля. В субботу специалисты успешно испытали двигатели «Союза», в воскресенье космический корабль обследуют с помощью руки-манипулятора Canadarm2.

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