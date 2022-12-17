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В воскресенье в Москве прошел автопробег в поддержку Сербии. Колонна машин с российскими и сербскими флагами стартовала от посольства республики и проехала по улицам столицы.

В мероприятии приняли участие несколько десятков автомобилистов. Акция была организована московскими активистами на фоне обострения ситуации на севере Косово.

Напомним, в прошлое воскресенье в северной части Косово сербы в ответ на арест бывшего полицейского Деяна Пантича выстроили баррикады. В регион был стянут полицейский спецназ из Приштины. В Канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии также заявили, что албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северна-Митровица.

Позже косовскими властями были задержаны еще два сербских правоохранителя, после чего ситуация в регионе обострилась еще больше. Сейчас сербские власти добиваются разрешения на ввод полицейских и военных в Косово.