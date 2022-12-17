В Роскосмосе назвали температуру на борту «Союза МС-22», где произошла утечка

в минувший четверг, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки корабля. На пилотируемом корабле сработал сигнал падения давления в системе охлаждения.

© Фото: Роскосмос

В Роскосмосе рассказали о температуре на борту поврежденного корабля «Союз МС-22». Об обстановке на борту в своем Telegram-канале сообщила госкорпорация.

«Температурный режим на борту всего корабля “Союз МС-22” варьируется от 28 до 30 градусов, не выходя за пределы допустимых значений. Безопасности и комфорту экипажа ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

Сегодня экипаж на МКС занимается плановой уборкой, а уже после обеда у космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной начнутся заслуженные выходные, которые завершатся послезавтра утром.

Напомним, что в минувший четверг, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки корабля. На пилотируемом корабле сработал сигнал падения давления в системе охлаждения, произошла утечка. Из-за этого выход в открытый космос Прокопьева и Петелина пришлось вновь отложить.

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев назвал «Звезде» худший вариант развития событий на корабле.