И весь мир замер: как прошел разговор Лаврова и Блинкена в Женеве

В Женеве внутри одного из самых известных в мире отелей под ярким названием «Президент» атмосфера отношений РФ и США не выглядит столь устрашающе, как Женевское озеро, у которого порывом ветра сносит ограждения, словно иллюстрируя напряженность в контакте держав. Глава МИД РФ Сергей Лавров и Энтони Блинкен появились перед журналистами, улыбнувшись и пожав друг другу руки.

Госсекретарь США еще до начала переговоров отметился целым рядом выпадов в сторону России. В частности, он подчеркнул, что от сегодняшней встречи с Лавровым не ждет прорывов. Однако, вероятно, так американская сторона старается отвлечь внимание от конкретных договоренностей, которые могли быть приняты в Женеве.

На столе Блинкена лежит внушительная папка, хотя изначально госсекретарь упоминал, что не привезет с собой письменный ответ на российские предложения. Именно Вашингтон предложил провести переговоры в Женеве, как говорилось официально, для уточнения позиций Москвы. Впрочем все же буквально за несколько часов Госдеп США распространил специальное заявление и по пунктам предъявил обвинения России якобы в дезинформации в связи с обстановкой на Украине.

«Мы прочли вчера и сегодня огромное количество материалов относительно того, что вы назвали дезинформацией. Надеюсь, что кто-то был не занят и сконцентрировался на сути наших предложений. Вы упоминали, что не ждете прорыва. Мы тоже его не ждем, ждем ответов», - заявил Сергей Лавров.

Блинкен прибыл в Женеву напрямую из Киева, поэтому свою беседу с российским коллегой назвал частью усилий по «деэскалации российской агрессии на Украине».

«Мы все привержены дипломатии и диалогу. Но если это будет невозможно, и Россия решит применить агрессию в отношении Украины, мы готовы нанести жесткий ответ», - заявил Блинкен.

Стороны потратили на диалог ровно отведенные для них полтора часа, несмотря на крайне непростую беседу уже в отсутствии камер. Однако и после этого Лавров и Блинкен еще определенное время говорили один-на-один.

«Мы сегодня услышали некоторое повторение аргументов о свободе выбора, свободе выбора альянсов, военных союзов. Но мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выбора союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств и попросили Энтони Блинкена и его команду объяснить нам как они трактуют вот эту часть тех обязательств», - пояснил Лавров.

Сергей Лавров подчеркнул, что не будет спекулировать на тему готовности России признать ДНР и ЛНР, так как все комментарии уже были даны в Кремле. Глава российского МИД, говоря об Украине, снова и снова возвращался к необходимости выполнения Киевом Минских договоренностей.

«Мы не исключаем, что вся эта истерика, которую сейчас раскручивают наши Западные коллеги, она направлена на то, что если не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских договоренностей. Мы сегодня откровенно с Тони Блинкеном об этом поговорили, он согласился, что нужно конечно же более разумно вести диалог, и надеюсь, что эмоций поубавится, хотя гарантий никаких нет», - резюмировал Лавров.

Еще один вопрос - обнародует ли российское дипведомство ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности. Как раньше опубликовало проект договоров, направленных американцам. Лавров ответил, что в этом вопросе спрашивать нужно о США, однако министр считает правильным предать огласке ответ Вашингтона.