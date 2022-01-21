В Женеве началась встреча Лаврова и Блинкена

В Женеве стартовали переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена. Мероприятие проходит в здании отеля «Президент Уилсон».

Планируется, что стороны оценят итоги предварительно состоявшихся переговоров делегаций РФ и Соединенных Штатов, а также дискуссий по линии НАТО и ОБСЕ, чтобы определить, в каком направлении будут развиваться события далее. В частности, американская сторона обязана в ближайшее время предоставить РФ письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Сколько продлится встреча - неизвестно.

Ранее в МИД РФ опубликовали проекты соглашений с США о гарантиях безопасности с США и государствами - членами НАТО. Консультации по этим вопросам состоялись 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На тот момент в Штатах заявили, что НАТО остается приверженной в отношениях с Москвой подходу «диалога и сдерживания».