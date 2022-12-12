Эксперт: Запад пытается заставить Сербию «склонить голову», разжигая конфликт в Косово

© Фото: Agron Beqiri, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Евросоюз намеренно разжигает конфликт на севере Косово, чтобы склонить Белград к принятию антироссийских санкций. При этом несоблюдение договоренностей, заключенных с Сербией, - осознанная политика ЕС. Данное мнение выразил в разговоре со «Звездой» доцент кафедры политанализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Неуступчивость Сербии по поводу того, что она сопротивляется введению антироссийских санкций и в целом не присоединяется к антироссийскому блоку», - назвал причину давления на Сербию эксперт.

Он также отметил, что Европейский союз делает все необходимое, чтобы поставить Сербию в наиболее затруднительное положение, поскольку ответить на провокации косовских властей Белград не сможет. В то же время на нарушение договоренностей со стороны непризнанной республики Косово Запад предпочитает закрывать глаза.

«ЕС и коллективный запад делают все необходимое, чтобы заставить Сербию склонить голову», - объяснил политику Европы Перенджиев.

Действия Евросоюза в отношении Сербии эксперт сравнил с отношением коллективного Запада к ситуации на Украине. По его мнению, обстрелы территорий ДНР и ЛНР, происходившие более восьми лет назад, также долгое время игнорировались с их стороны. При этом возмущение Запада ракетными ударами РФ по объектам украинской инфраструктуры последовало сразу.

«И здесь нет ничего нового», - считает специалист.

В заключение Александр Перенджиев упомянул высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что Минские соглашения 2014 года были подписаны, чтобы дать Украине время на подготовку к военному конфликту с Россией. Эти слова могли быть косвенно адресованы именно Вучичу, считает эксперт. Таким образом, Меркель намекнула сербскому лидеру, что никаких договоренностей Запад соблюдать не собирается.

При этом ситуация на севере Косово обостряется с каждым часом. Ночь на понедельник, 12 декабря, Александр Вучич назвал самой напряженной со времен югославского конфликта. После того, как косовский спецназ, нарушив резолюцию 1244 Совбеза ООН, вошел на территории, где преимущественно проживают сербы, местные жители начали возводить баррикады. В ответ на действия силовиков Косово к границе с непризнанной республикой стали стягиваться вооруженные силы Сербии.