Косовский спецназ занял плотину на севере края

Вооруженные бойцы вторглись в объект плотины на озере Газиводе, сняли и разорвали сербские флаги со здания.

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Бойцы спецподразделения «МВД» самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе.

«Бойцы специального подразделения ROSU на бронированных автомобилях и полностью вооруженные вторглись в объект плотины на озере Газиводе, сняли и разорвали сербские флаги со здания. Там они застали охранника, который измерял уровень воды, и выставили его из объекта. По последним данным, они продолжают находиться на занятом объекте», - передает портал сербского издания «Вечерне новости».

Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там гидроэлектростанции, большая часть озера расположена в муниципалитете Зубин-Поток, который населен преимущественно сербами, как и три других района на севере края.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии. Тем не менее лидер сербского государства уверен, что данный запрос будет отклонен.

Кроме того, Александр Вучич раскрыл план Приштины подать заявку в Европейский союз 15 декабря. По мнению президента Сербии, устремленность самопровозглашенной республики Косово в Евросоюз является незаконным.