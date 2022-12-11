Ангельское откровение: как Запад подорвал доверие России

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Признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях, на минувшей неделе буквально взорвали все мировое информационное пространство. В середине ноября, о том, что Киев не собирался выполнять взятые на себя обязательства, в разговоре с российскими пранкерами, заявил Петр Порошенко. И, вот, на минувшей неделе, о том для чего нужны были Минские договоренности, неожиданно, рассказала Ангела Меркель. По ее словам, тогда, 2014 году Россию просто обманули и мирный план, нужен был лишь для того, чтобы как следует подготовиться к большой войне.

«Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014/15 - это не нынешняя Украина. И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине», - заявила Меркель.

Такой приступ честности Меркель для Владимира Путина стал неожиданностью. Ведь именно он лично вел многочасовые переговоры в Минском формате, чтобы завершить конфликт на Украине мирным путем. По словам президента, Россия всегда относилась с уважением к тем, с кем вела переговоры. И, конечно, Москва всегда выполняла взятые на себя обязательства и верила в то, что другая сторона поступит также.

«Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего Федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство Федеративной Республики ведет с нами себя искренне. Возникает сейчас вопрос, конечно, вопрос доверия. И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос доверия: как договариваться-то, о чем, и можно ли с кем-то договариваться, и где гарантии? Вот это, конечно, вопрос. Но все равно в конечном итоге договариваться придется. Я уже много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы, мы открыты. Но это заставляет нас задуматься, конечно, о том, с кем мы имеем дело», - заявил Владимир Путин.

Слова Ангелы Меркель, говорят в российском МИД, фактическое признание бывшего лидера крупнейшей европейской страны в том, что Минские договоренности, по сути, были преступным антироссийским сговором.

«Это не просто откровение. Это не просто воспоминания, это признание. Наверное так четко впервые прозвучавшее. Сейчас много говорят о правовых оценках того, что творится вокруг Украины никаких трибуналах и так далее на всякие лады. А вот это конкретная заявка на трибунал, да-да то что сказала Меркель в своем интервью это и есть свидетельство человека который прямо заявил о том что все, что было сделано в 14-15 году имело одну цель - отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Полное недоумение слова Меркель вызвали и у президента Сербии Александра Вучича. По его словам, правда о переговорах по Украине в Минском формате, должно полностью поменять отношение к тому, что происходит в Донбассе начиная с 2014 года.

«Заявления Ангелы Меркель и Петра Порошенко о том, что Киев при попустительстве Запада не собирался исполнять Минские соглашения, меняют картину событий и ставят вопрос о доверии. Это заявление кардинально меняет ситуацию, во всех смыслах, прежде всего в политическом, и для меня это ясный сигнал, кому нельзя верить. Здесь встает вопрос, сколько мы, такие маленькие, сможем выстоять, если они посмели так играть с кем-то, кто намного мощнее нас, обманывать и лгать Российской Федерации, чтобы использовать время, вооружиться и готовить большое поражение для России», - заявил президент Сербии.

Получается, что Западные политики с самого начала понимали, что Донбасс неминуемо годами будет находиться под обстрелами, и фактически - дали на это добро. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, Запад обязан возместить Донбассу все разрушения, которые нанесла ему Украина. По данным общественного движения «Свободный Донбасс», на сегодняшний день сумма ущерба от украинских обстрелов уже превышает 1 триллион 321 миллиард рублей.

«После признания Ангелы Меркель Берлин и Париж несут моральную и материальную ответственность за происходящее в Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесенного ущерба. Но это только начало», - заявил Вячеслав Володин.

Но Минские соглашения, или теперь уже можно сказать - Минский сговор - далеко не первый обман со стороны Запада. Сам по себе конфликт на Украине часть генерального плана по ослаблению, а затем и полному уничтожению России. НАТО надо было поддерживать миф об опасности России, чтобы продолжать расширяться на Восток. Играть, что называется по-честному, и это признают сейчас многие европейские чиновники, альянс никогда даже и не собирался. Обещания о нерасширении на Восток было изначально враньем.

«Уважаемые западные американские, германские, британские политики той эпохи в своих мемуарах цитируют сами себя и своих коллег, подтверждая тем самым, что гарантии давались, да, устные, но клятвенные и железобетонные. Один британский участник написал в своих мемуарах, что они дали такие обещания, но тогда никто не думал о том, чтобы их выполнять, т.к. надо было успокоить ситуацию», - заявил Сергей Лавров.

Но этим запад лишь навредил сам себе. Попытка изолировать Россию, для Соединенных Штатов, обернулась лишь серьезным укреплением не подконтрольных США союзов. По словам главы МИД Сергея Лаврова, следствием этого стал конец глобализации по-американски.

Подробнее о том, как Запад потерял к себе доверие и как США вместе с подконтрольными ему странами толкают Украину к откровенному терроризму смотрите в материале Виталия Акиньшина в программе «Главное с Ольгой Беловой».