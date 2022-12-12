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Сербские военные перебрасывают технику к границе с Косово

Сергей Лебедев
15:22 12.12.2022
Армия приведена в повышенную боевую готовность.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сербские вооруженные силы стягиваются к границе с Косово. В понедельник военную технику заметили в 35 километрах от поселка Рашка, который находится недалеко от линии разграничения с непризнанной республикой.

Ранее стало известно, что Сербия готова отправить своих военных в Косово в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 1244, чтобы обеспечить безопасность сербского населения. Об этом заявил министр обороны Милош Вучевич.

В Белграде отметили, что армия приведена в повышенную боевую готовность. Также к границе стягиваются сербские полицейские.

Между тем косовский спецназ без разрешения уже зашел в сербские районы, где ему находиться запрещено. В частности, косовары заняли плотину ГЭС, которая обеспечивает водой юг Сербии, и сорвали там сербские флаги. 

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