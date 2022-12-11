Назло злопыхателям: как мир отреагировал на восстановление движения на Крымском мосту

Путин послал четкий сигнал не только Украине, но и всему коллективному Западу, что крымский вопрос закрыт навсегда, и российский полуостров никогда не станет объектом для торга.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Для одних предмет гордости, для других зависти. Для кого-то даже - слухов и сплетен. Это про Крымский мост говорили что его не существует еще с самых первых дней возведения, что большая стройка - это фейк.

«Настоящий и он на самом деле - в реальности очень красивый». Эту фразу в понедельник произнес Владимир Путин - российский лидер открыл движение по отремонтированной части Крымского моста. Президент проехал за рулем 19 километров по новой правой полосе.

Мост ремонтировали рекордными темпами - в октябре украинские нацисты устроили теракт, подорвав фуру со строительными материалами. Тогда в Киеве чуть ли не национальный праздник устроили, даже марку памятную выпустили. А еще говорили - теперь мост уже не восстановят. Но вот он, с новеньким дорожным покрытием назло всем злопыхателям. Старые пролеты восстанавливать не стали - их совсем убрали. Вместо них поставили новые. Методом поперечной надвижки. Что это значит - президенту докладывает ответственный за ремонт вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Взрыв произошел ровно в этом месте. Эти две были полностью разрушены, надо было демонтировать, чтобы освободить опору… а те два сохранились, но места крепления были разрушены... Они не упали, вот те два, а эти упали. Сначала срезали эти, а те демонтировали. Обычно мост вперед надвигаем ,а тут вбок надвигали, сделали за 12 часов. Закрывая пролет, за 12 часов проходила надвижка», - рассказал Хуснуллин.

Сильный ветер в районе Керченского пролива не остановил президента - Владимир Путин еще немного прогулялся по новым пролетам моста. А в районе железнодорожной ветки увидел строителей и забеспокоился - есть ли у них страховка?

Следом за президентом оценить качество покрытия смогли все желающие. Стыков не ощущается как будто их нет. Удивительно, ведь эти четыре пролета совсем недавно заняли здесь свое проектное положение.

Еще на этапе строительства инженеры спроектировали все так, чтобы любую деталь можно было заменить не нарушая целостности конструкции. Так и вышло с новыми звеньями моста. Их формировали на укрупнительной площадке на Таманском полуострове. Железные детали наращивали до нужных форм, скрепляли высокопрочными болтами. И дальше поверх стелили асфальт. Марат Хуснуллин докладывает - откуда для ремонта удалось взять столько металла сразу.

«Благодаря тому, что у нас такая развернутая программа по строительству сейчас, и был металл в наличии, подмостовые изделия, мы быстро перебросили металл на производство этих конструкций, и за две недели собрали 1241 тонну и привезли сюда», - рассказал Хуснуллин.

Больше 20 дней рабочие трудились при штормах, а это добавляло сложностей. Всего привлекли почти 500 рабочих, работали в круглосуточном режиме. И их труд по достоинству оценил президент - в конце недели на пресс-конференции в Бишкеке он еще раз поблагодарил всех участников ремонтного процесса.

«Мне просто хотелось прежде всего поддержать строителей, сказать им спасибо, потому что они в очень короткие сроки выполнили огромный объем работы, и сделали это качественно. Конечно, хотелось посмотреть - на самом деле это так или нет, потому что одно дело то, что говорят в отчетах официальных, что там все закрыто, а другое дело, когда независимые люди дают информацию», - заявил Путин.

Теперь все автомобильные потоки перенаправлены на эту обновленную мостовую ветку. Пока соседняя будет проходить плановое техобслуживание. Для жителей материковой части и крымчан - это настоящий праздник. Ведь мост для них - главная сухопутная артерия. Как было и как стало обратили внимание прежде всего водители.

«Да потрясающе как будто ничего и не было. Вообще шикарно сделано гладенько ровненько как будто ничего и нет молодцы быстро справились», - рассказал водитель.

Леонид и его пассажиры застали исторический запуск отремонтированной дороги на пути из Крыма в Тамань. Кто часто ездит на полуостров и обратно лучше других понимают, что это важный момент не только логистически. Но и политически.

Впрочем, порадовались тому что мост так быстро отремонтировали только в России. Реакция запада больше напоминала истерику. Британский таблоид The Sun озаглавил статью о поездке президента громким заголовком «Дорога в никуда». И разместили на сайте обрезанное видео, соврав, будто российский лидер не выходил из машины, а значит и на мосту не был в принципе.

«Дорога в никуда. Нервничающий Путин крепко сжимает руль, когда проезжает по разрушенному Крымскому мосту в отчаянной попытке сгладить картину катастрофической войны», - говорит заголовок.

У читателей французской Figaro мнения разделились - кто-то предположил, что за рулем автомобиля сидел вообще не российский лидер. Более адекватные просто приняли факты и восхитились действиями Владимира Путина.

«Вот заладили: двойник да двойник. Ну, конечно, вы не можете поверить, что президент реально проехал по мосту», - пишет Steak-frites. «На мосту открыто движение, а Путин рулит, и это главное», -пишет Blix.

Украинцы же на удивление промолчали… Видимо, радостное однодневное фотографирование на фоне марки после теракта истощило киевскую фантазию. И оставило только фантомные боли о навсегда утраченном полуострове.