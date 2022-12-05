Путин проехал за рулем по отремонтированной части Крымского моста

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Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и проехал за рулем автомобиля по его отремонтированной части. В пути его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил о ходе восстановления.

Так, вице-премьер сообщил, что материал для ремонта привозили с трех металлургических заводов - в Тюмени, Кургане и Воронеже. Всего для ремонта использовалось боле 1,2 тысячи тонн металла.

Напомним, движение по отремонтированной части Крымского моста было открыто утром 5 декабря. На восстановление участка после теракта потребовалось менее двух месяцев.