Путин на Крымском мосту обсудил подробности его восстановления
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал российскому лидеру об уникальном подходе при восстановлении взорванного участка моста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Президент России Владимир Путин в ходе визита на Крымский мост обсудил с рабочими ход восстановления его участка после теракта. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что для быстрейшего восстановления поврежденного полотна использовался уникальный подход.
«По 12 часов останавливали движение... В чем была уникальность - мы обычно мост вперед надвигаем, а здесь мы надвинули с правой стороны. И все это сделали за 12 часов... Отработали до часов», - рассказал Хуснуллин.
Путин в свою очередь предложил наградить рабочих, проводивших восстановительные работы.
Напомним, движение по отремонтированной части Крымского моста было открыто утром 5 декабря. В этот же день Путин посетил мост и проехал по нему на автомобиле.