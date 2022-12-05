Путин на Крымском мосту обсудил подробности его восстановления

«По 12 часов останавливали движение... В чем была уникальность - мы обычно мост вперед надвигаем, а здесь мы надвинули с правой стороны. И все это сделали за 12 часов... Отработали до часов», - рассказал Хуснуллин.

Президент России Владимир Путин в ходе визита на Крымский мост обсудил с рабочими ход восстановления его участка после теракта. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что для быстрейшего восстановления поврежденного полотна использовался уникальный подход.

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