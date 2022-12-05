Проехались с ветерком: как выглядит Крымский мост после восстановления движения машин

Фрагмент моста выглядит как новый - так и не скажешь, что два месяца назад здесь произошел взрыв.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент телеканала «Звезда» Виктория Косогляденко одной из первых проехалась по открытой для автомобилей восстановленной части Крымского моста. Восстановленный фрагмент выглядит как новый - за два месяца конструкцию полностью отремонтировали после теракта.

«Дорога через Керченский пролив из Тамани в сторону Крыма - здесь уже не видно никаких повреждений, нет строительной техники. Так и не скажешь, что совсем недавно здесь были серьезные разрушения. Судить о том, что это совсем новый элемент моста, можно лишь по темному асфальту», - рассказала корреспондент.

Напомним, движение по отремонтированной части Крымского моста было открыто утром 5 декабря. На восстановление участка после теракта потребовалось менее двух месяцев.