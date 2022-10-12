Опубликованы кадры досмотра взорвавшейся на Крымском мосту фуры

В ролике видно, что досмотр прицепа не занял много времени, и открывавший его мужчина практически сразу направился обратно к кузову.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

ФСБ РФ опубликовала кадры, на которых показан процесс досмотра грузовика, который впоследствии взорвался в момент проезда по Крымскому мосту утром 8 октября.

В ролике видно, как мужчина, вероятно, водитель, открывает прицеп, чтобы правоохранитель осмотрел его внутренности. Практически сразу он закрывает его снова и возвращается в направлении кузова. Рядом с фурой дежурят два вооруженных правоохранителя.

Грузовик взорвался на Крымском мосту утром в субботу, 8 октября. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелся железнодорожный состав, перевозящий топливо. Президент РФ Владимир Путин после произошедшего возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер защиты моста.