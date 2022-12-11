В стране и мире «По зову сердца»: как правозащитники и добровольцы России помогают военнослужащим в зоне СВО Алексей Курильченко Станислав Иващенко Люди сами объединяются в волонтерские бригады, и в свободное время помогают кто чем может - просто потому, что Родине сейчас нужна помощь и они не могут оставаться в стороне. И что это, если не проявление того самого гражданского общества, которое долгие годы у нас было, по сути, только на бумаге - а тут выяснилось, что оно существует. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В свободное от работы время они приходят в Парк Горького, но не для прогулок. В пункте сбора гуманитарной помощи добровольцы сортируют подарки, принесенные москвичами. Небольшой склад доверху наполняется коробками всего за один день. Внутри - одежда для участников спецоперации, предметы быта и даже техника для мирных граждан. Люди, стоящие в очереди на морозе, чтобы отдать подарки в зону СВО, хорошо понимают, как себя чувствуют бойцы на передовой. Промозглый ветер, снег, влажность - доставляют крайне неприятные ощущения. Добавьте к этому грязь, сырость окопов и часы ожидания команды «огонь», лежа на мерзлом грунте - и даже это наполовину не передаст ощущения солдата. Поэтому сюда - в пункт сбора - приносят в первую очередь теплые вещи для бойцов. Пока волонтеры делают опись каждого подарка, сами дарители подписывают новогодние открытки. В них слова поддержки военным, которые они прочтут уже через пару недель. Среди добровольцев есть и ученики старших классов школ, студенты и взрослые люди. Всего за неделю они рассортировали десятки тысяч посылок. Собранные вещи частями отвозят в зону проведения спецоперации. Также собираются вещи для тех, кто в результате обстрелов националистами остался без жилья. И в первую очередь, конечно, маленьким детям, для которых методичные удары по их домам и школам - не убили веру в Деда Мороза. И они по-прежнему ждут новогоднего чуда. Москвичи приносят книги, игрушки, сладкие наборы для ребят из новых регионов. За время спецоперации волонтеры собрали тысячи тонн гуманитарных товаров для более чем полумиллиона жителей Донбасса и Новороссии. «Особенно важно и особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках специальной военной операции выполняют важнейшие задачи по поддержке людей на Донбассе и в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом. Я хочу сказать, что абсолютно востребованной является ваша помощь семьям наших ребят, их родителям, женам, детям. Низкий вам за это поклон, спасибо вам большое», - заявил президент России Владимир Путин. Владимир Тараненко - волонтер, житель Донбасса. Вместе с командой неравнодушных товарищей эвакуировал из-под обстрелов более тридцати тысяч взрослых и детей - из ДНР в Россию. В охваченном огнем Мариуполе искал спрятавшихся в страхе мирных граждан и шел на осознанный риск. «Мы несколько раз заезжали куда нам запрещали, но мы понимали, что человек без лекарств и без связи - нас это никогда не останавливало, потому что это нужно нашей Родине», - рассказал победитель премии «Мы вместе» в номинации «Волонтер года» Владимир Тараненко. Двадцать один миллион человек, пятнадцать процентов от всего населения России - это волонтеры. Фактически - еще одна полноценная армия - отмечает президент. «Многие из вас напрямую чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там, на месте. Рискуя своим здоровьем и жизнью, помогали другим людям. Удивительно, ведь это не обязаловка какая-то - люди поехали по зову сердца», - сказал Путин. Защиту жителей Донбасса обсудили и на Совете по правам человека. Заседание с обновленным составом СПЧ на этой неделе также провел Владимир Путин. В самом начале президент подчеркнул, что общественники разоблачают закрепившийся на Украине нацистский режим и стеной стоят на защите прав русскоязычного населения Донбасса и Новороссии. Российские правозащитники на протяжении восьми лет обращались в ООН, Совет Европы, Комитет против пыток - но реакции не последовало. «Во многих из них, во всяком случае, в большинстве из них, которые сегодня выступают в качестве обвинителей, - делали вид, будто все они разом ослепли или оглохли. И только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно "прозрели" и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность, причем, я бы сказал, циничную ангажированность, перекладывать вину с больной головы на здоровую, как у нас говорят», - заявил Путин. Правозащитники не замалчивали проблемы, в том числе и те, что связаны с проведением спецоперации. Валерий Фадеев обозначил вопросы полноценного снабжения зимней экипировкой российских бойцов, и своевременности начисления региональных доплат военнослужащим. Жалобы не носят массовый характер, но с каждым случаем необходимо разбираться незамедлительно. «По поводу проблемы с экипировкой. Мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то, конечно, я бы вас просил дать дополнительную информацию - мы обязательно с этим разберемся, и как можно быстрее. И вторая важная тема - это поддержка семей мобилизованных наших ребят. Это святая обязанность всех руководителей, руководителей всех уровней, и общественных организаций тоже. Конечно, здесь вопросов, наверное, много: это касается и своевременных выплат соответствующего денежного содержания, да и просто бытовая помощь нужна многим семьям мобилизованных ребят. Поэтому я очень рассчитываю на то, что эта работа будет совместной и эффективной», - заявил Путин. Еще одна проблема, обозначенная правозащитницей из Свердловской области, но касающаяся абсолютно всех регионов - связь бойцов с родными. На передовых позициях ее попросту нет. Да и пользоваться телефонами не безопасно - по их радиоизлучениям легко наводится противник. Из-за недостатка общения бойцов с родственникам плодятся фейки про массовое дезертирство и плохие условия службы. «По поводу покидания позиций. В Украине - вы знаете об этом - там расстреливают на месте. Причем проводят даже массовые расстрелы прямо публично, перед строем или без такового. Это всем хорошо известно, это никакой не секрет. У нас не только ничего подобного нет - у нас даже нет никаких, как вы сказали, лагерей, зон и так далее: это все чушь, это фейки, которые не имеют под собой никаких оснований. Но что хотел бы в этой связи сказать. Есть люди, которые покидают боевые позиции? Да, такие случаи бывали, и не нужно закрывать на это глаза. Я уже объяснил и говорю совершенно откровенно, с чем это связано. Любой нормальный человек, который попадает в ситуацию, когда пули летят или снаряды падают, не может определенным образом, даже на физиологическом уровне, не реагировать на то, что происходит. Но после определенного периода адаптации ребята воюют блестяще», - заявил Путин. Откровенно президент ответил и на вопрос о том, возможны ли новые волны мобилизации. Как и утверждалось раньше, речи о дополнительных мобилизационных мероприятиях не ведется. Подтверждение тому цифры статистики, которые привел Путин. «У нас из 300 тысяч мобилизованных - наших бойцов, мужчин наших, защитников Отечества, - 150 тысяч находятся в зоне проведения операции. Из этих 150 тысяч, находящихся в группировке, половина только - это 77 тысяч - находится непосредственно в боевых подразделениях. Еще 150 тысяч, то есть половина из всех мобилизованных граждан, не находится в группировке вообще: они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны. Это так называемый боевой резерв. Половина из всех мобилизованных, 150 тысяч. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, и необходимости для государства», - заявил Путин. В условиях спецоперации особую важность приобрела работа врачей. По данным СПЧ, ощущается нехватка специалистов в области полевой медицины. Ну, и главный вопрос - как удержать ценные кадры и узких специалистов на освобожденных территориях. Президент поручил финансово простимулировать работников здравоохранения - причем на всей территории России и уже с 1 января. «Я просил Правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в этом первичном звене здравоохранения в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи. Дополнительные выплаты - от 4,5 до 18,5 тысяч рублей», - заявил ПУтин. Решение было оформлено моментально. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на дополнительные выплаты медикам из бюджета направили более 152 миллиардов рублей. Надбавку в 18,5 тысяч рублей будут получать врачи в районных больницах; медики первичного звена - 14,5 тысяч рублей, а врачи скорой помощи - 11,5 тысяч. Вспомнили на заседании и о причинах начала СВО. В одном только Донецке за восемь лет почти четыре с половиной тысячи артиллерийских ударов и более десяти тысяч убитых мирных граждан. На этой неделе в центре Донецка при обстреле украинскими националистами погибла двадцатидевятилетняя девушка, депутат парламента ДНР - Мария Пирогова. Она тоже было известным в республике волонтером. «Я вчера разговаривал с руководителем Донецкой Республики, Пушилин Денис мне звонил. Действительно, удары наносятся прямо по жилым кварталам. Ну не может об этом никто не знать! Все молчат, как будто ничего не происходит. Это, конечно, ужасно... К людям Донбасса относятся как к людям второго сорта. Вы знаете, что хотел бы в этой связи заметить: они не то чтобы этих людей считают людьми второго сорта - они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование. В этом дело. Здесь с нашей стороны может быть только один ответ: последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать, и пусть никто ни на что другое не рассчитывает», - заявил Путин. Все удары киевского режима по гражданской инфраструктуре Донбасса и новым российским территориям тщательно фиксируются. Но международные организации упорно игнорируют военные преступления националистов. По словам юристов, материалов с доказательствами много, а вот видимых результатов почти нет. Бывший следователь по особо важным делам еще советской прокуратуры, а теперь правозащитник Евгений Мысловский предложил создать в России государственную комиссию по аналогии с той, что собирала обвинительные материалы для Нюрнбергского процесса. «Давайте подумаем. Я тоже попрошу и Генеральную прокуратуру, и Следственный комитет подумать на эту тему, в том числе подумать на тему о том, как призвать тех, кто хочет этим заниматься, чтобы помогли - или в качестве наставников, или в качестве тех людей, которые обобщают имеющиеся материалы ветеранов правоохранительных органов. Я поручу это Генпрокуратуре, мы обязательно подумаем на этот счет», - заявил Путин. В ходе обсуждения этого вопроса президент упомянул и другую тему, которая сейчас волнует всех без исключения - результаты, хотя бы промежуточные, проведения специальной военной операции. «Что касается длительного процесса и результатов СВО, конечно, это длительный процесс, может быть. Но потом Вы упомянули о том, что появились новые территории - это все-таки значимый результат для России, это серьезный вопрос. И, чего уж греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации - это серьезные вещи. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю. И самое-то главное - это люди, которые проживают на всех этих территориях. Результаты референдума показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира, частью этого пространства этой нашей общей культуры, традиций, языка. И это самый главный результат, и они теперь с нами, а это миллионы людей. Это самое главное», - заявил Путин. Общение правозащитников с президентом продолжалось почти три часа и казалось могло длиться еще столько же. Каждый вопрос задавался с глубоким пониманием, и как правило содержал предложение по решению проблемы. Правозащитники и добровольцы России уже показали - работа, которая начата сейчас будет вестись и дальше - с участием и в интересах всего общества. Экспертное мнение и аналитика