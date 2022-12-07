Путин заявил, что разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла

Президент России сообщил, что из 300 тысяч мобилизованных бойцов в зоне спецоперации находятся лишь 150 тысяч, а в боевых подразделениях и того меньше.

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Президент России Владимир Путин заявил, что дополнительные мобилизационные мероприятия не имеют смысла.

«У нас из 300 тысяч мобилизованных бойцов 150 тысяч находятся в зоне проведения спецоперации. Половина в войсках, в группировке. Из этих 150 тысяч только 77 тысяч находится в боевых подразделениях. Остальные находятся во вторых-третьих рубежах, выполняя функции, по сути, территориальной обороны», - сказал Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека.

Еще 150 тысяч, как заметил президент, не находятся в группировке вообще. Они находятся на полигонах и в учебных центрах Минобороны России и проходят дополнительную подготовку. Это боевой резерв.

«В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла, и необходимости в этом нет никакой», - отметил Владимир Путин.

Также Путин подчеркнул, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы.

Еще президент России отметил, что доктрина прав человека используется для оправдания доминирования Запада в идеологии.