Путин заявил, что международные организации демонстрируют циничную ангажированность к России

Путин добавил, что они не способны выполнять свои задачи.

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Международные организации демонстрируют циничную ангажированность к Российской Федерации, они не способны выполнять свои задачи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека.

«После начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно прозрели и беззастенчиво стали демонстрировать свою ангажированность. При чем я бы сказал циничную ангажированность. Перекладывать вину с "больной головы на здоровую", как у нас говорят», - сказал Владимир Путин.

Глава российского государства добавил, что все это означало, что все эти структуры не способны выполнять свои уставные задачи.

«В ввиду их очевидной предвзятости, Россия была вынужденна отказаться от членства в ряде этих организаций», - отметил президент РФ.

Российский лидер также заявил, что доктрина прав человека используется для оправдания доминирования Запада в идеологии. Путин заметил, что российский Совет по правам человека, учитывая циничную ангажированность многих ранее авторитетных правозащитных международных организаций, мог бы стать эффективной международной площадкой, где обсуждалась бы тематика прав человека и их защиты.