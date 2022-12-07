В стране и мире Путин назвал значимым результатом появление в РФ новых территорий Алексей Курильченко Российский лидер отметил, что Азовское море стало внутренним для России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Появление в России новых территорий является значимым результатом. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, отметив, что таким образом Азовское море стало внутренним для России. «Что касается длительного процесса и результатов СВО, это, конечно, длительный процесс... Но потом вы упомянули, что появились новые территории. Такой все-таки значимый результат для России. Это серьезный вопрос. И Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации», - заявил Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Также Путин заявил, что из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне специальной военной операции. Еще 150 тысяч мобилизованных находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны РФ. Экспертное мнение и аналитика