Путин пообещал разобраться с проблемами с экипировкой в ходе СВО
© Фото: ТРК "Звезда"
Путин пообещал разобраться с проблемами с экипировкой в ходе СВО
|
Путин пообещал разобраться с проблемами с экипировкой в ходе СВО
© Фото: ТРК "Звезда"
Путин пообещал разобраться с проблемами с экипировкой в ходе СВО
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
16:42 В стране и мире
Путин заявил, что международные организации демонстрируют циничную ангажированность к России
14:23 В стране и мире
«Экономика катится в тартарары»: депутат бундестага поставил под сомнение цели заговорщиков в ФРГ
15:16 В стране и мире
Хуснуллин сообщил, что начался ремонт на левой автомобильной части Крымского моста
13:47 В стране и мире
Министр просвещения Кравцов заявил, что героев спецоперации включат в учебники истории
13:36 В стране и мире
Песков: оборонный бюджет США направлен на длительную дестабилизацию на европейском континенте
Популярное
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире