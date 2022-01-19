Задача выполнена: как миротворцы ОДКБ помогли стабилизировать обстановку в Казахстане

Российские военные из состава миротворческих сил ОДКБ прибыли в Казахстан первыми и уходят последними. Четыре самолета принимают на борт личный состав и технику. В аэропорту Алма-Аты, который лишь накануне передали под контроль казахстанским военным, с коллегами прощается Андрей Сердюков. Командующий коллективными миротворческими силами на Родину возвращается также одним из последних.

«Контингент миротворческих сил пяти стран с поставленными задачами справился. При этом миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность», - сказал командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков.

Только за последние несколько дней самолеты военно-транспортной авиации ВКС России выполнили более ста рейсов. Наши Ил-76 и Ан-124 доставили домой контингенты Армении, Белоруссии и Таджикистана. Первая миротворческая миссия ОДКБ завершилась в полном соответствии с графиком. Благодаря размещению в Казахстане объединенных сил в республике удалось восстановить порядок. Режим чрезвычайного положения с этого дня снят в большинстве регионов Казахстана.

Хотя усиленные меры безопасности сохраняются, на Байконуре продлено действие режима повышенной террористической опасности. У спецслужб появились данные о подготовке теракта, за которым могут стоять международные радикальные группировки. О том, что именно экстремистская организация спровоцировала беспрецедентные беспорядки в Казахстане, в эфире государственного телевидения заявил госсекретарь республики.

«Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных и экстремистских организаций, которые действовали внутри нашей страны. Одна из признанных судом в качестве экстремистской организации провоцировала эти выступления, беспорядки, открыто подстрекала к насильственным действиям, в частности, по захвату административных зданий», - рассказал государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин.

Когда 2 января в Казахстане внезапно полыхнуло и поначалу мирные митинги переросли в погромы, вооруженное противостояние и кровопролитие, силовые структуры оказались не готовы к подобному развитию событий. Организационные выводы последовали сразу же, как только позволила ситуация. Начались кадровые перестановки во властных структурах, в том числе в системе госбезопасности. Так, сегодня должности лишился министр обороны Казахстана Мурат Бектанов. Главой военного ведомства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Руслана Жаксылыкова.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов