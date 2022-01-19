Последние четыре самолета ВТА с миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана

Последние четыре самолета военно-транспортной авиации с миротворцами на борту вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алматы, сообщает Минобороны России.

«На этих четырех самолетах Минобороны России вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым», - говорится в сообщении.

Сердюков пожелал народу Казахстана мира и процветания, а также подвел черту под выполненной миссией миротворцев - по его словам, они справились с поставленными задачами и продемонстрировали профессионализм и организованность.

«Миротворческая операция, проводимая в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ на территории республики Казахстан, завершена. Контингент миротворческих сил от 5 стран с поставленными задачами справился. При этом миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность. По отношению к миротворцам не допущено ни одной провокации. И сегодня, 19 января, на родину, в пункты постоянной дислокации, возвращается последнее подразделение и командование миротворческих сил. Я желаю народу Казахстана мира и процветания», - сказал он.

Ранее миротворцев Армении, Белоруссии, Таджикистана забрали из Казахстана самолетами Минобороны. Миротворческий контингент Киргизии, в отличие от других участников миссии ОДКБ, прибыл на родину, воспользовавшись штатной боевой техникой - на земле.

Самолеты Ил-76 и Ан-124 выполнили более 100 рейсов с Алматы в подмосковный Чкаловский, в города Иваново, Ульяновск, Ереван, Душанбе, Минск.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

Ан-124 «Руслан» - самый тяжелый серийный самолет в мире. Способен перебрасывать груз в 120 тонн на расстояние до 4 800 километров.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов