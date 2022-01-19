В Минобороны России заявили о возвращении всех миротворцев ОДКБ из Казахстана

В Минобороны России заявили о возвращении домой всех миротворцев ОДКБ из Казахстана. Вернулись и военнослужащие, и военная техника, и вооружение миротворческого контингента.

Последние четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС России приземлились на подмосковном аэродроме в Чкаловском. На них домой прибыло, в том числе, командование миротворческого контингента с генерал-полковником Андреем Сердюковым во главе.

До этого самолеты ВТА доставили домой контингенты Армении, Белоруссии и Таджикистана. Киргизские миротворцы вернулись домой самостоятельно, на штатной технике с вооружением - им до границы было всего лишь несколько сотен километров.

Всего с 6 по 19 января самолеты военно-транспортной авиации ВКС России совершили 212 рейсов для переброски миротворцев и возвращения их домой. Кроме этого, более 20 рейсов было совершено для вывоза из Казахстана гражданских лиц - всего было перевезено более 2,2 тысяч граждан России и иностранных государств.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов