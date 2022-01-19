Токаев заявил, что Казахстан прибегнул к помощи извне, поскольку не смог воспользоваться потенциалом армии

Казахстан прибегнул к внешней помощи, поскольку не смог воспользоваться потенциалом собственной армии в критической ситуации, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

Протесты начались в Казахстане 2 января и вскоре охватили многие города страны. Предлогом для них стало резкое повышение цен на сжиженный газ для автомобилей. Однако вскоре мирные акции переросли в погромы, начались поджоги полицейских машин и акты мародерства.

На улицах несколько дней царил хаос, была слышна стрельба. Вооруженные люди захватывали административные здания, грабили магазины. Стабилизировать ситуацию в стране удалось только после прибытия в страну миротворцев ОДКБ по просьбе Токаева.

Ранее в Минобороны России сообщили, что последние четыре самолета военно-транспортной авиации с миротворцами на борту вылетели из Казахстана. Позже в российском ведомстве заявили о возвращении домой всех миротворцев ОДКБ из Казахстана. Речь идет о военнослужащих, военная технике, и вооружении миротворческого контингента.

Всего самолеты Ил-76 и Ан-124 выполнили более 100 рейсов из Казахстана в подмосковный Чкаловский, в города Иваново, Ульяновск, Ереван, Душанбе, Минск.