В Байконуре установлен повышенный уровень террористической опасности

В связи с поступившей информацией об угрозе теракта в Байконуре в городе объявлен повышенный уровень террористической опасности.

«В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта председателем антитеррористической комиссии города Байконур К.Д. Бусыгиным было принято решение об установлении повышенного уровня террористической опасности с 19 января до 3 февраля 2022 года», - говорится на официальном сайте городской администрации.

Отмечается, что в качестве маскировки для взрывных устройств террористы могут использовать простые бытовые предметы, такие как коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны и игрушки.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности своего специального представителя на комплексе Байконур Серика Сулейменова.