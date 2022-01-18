В МИД ФРГ заявили, что Германия готова на серьезный диалог с РФ о безопасности

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова на серьезный диалог с Россией о безопасности.

«Россия потребовала гарантий безопасности, и это еще раз было подчеркнуто. Мы готовы вести серьезный диалог о взаимных договоренностях и шагах, которые укрепят нашу общую европейскую безопасность. Укрепят безопасность людей в Риге, в Бухаресте, в Берлине и в Петербурге», - сказала она на пресс-конференции в ходе переговоров с Лавровым в Москве.

Ранее сообщалось о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова об общем с ФРГ понимании безальтернативности Минских соглашений по Украине. Также Лавров заявлял о желании России наладить более конструктивные отношения с Германией.

Кроме этого, глава МИД России заявил ранее, что плана «Б» для украинского режима не существует, а США распространяют дезинформацию о якобы готовящейся провокации РФ на Украине.