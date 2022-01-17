Лавров обвинил США в дезинформации о якобы готовящейся провокации РФ на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США распространяют дезинформацию о якобы подготовке Россией провокации для «вторжения на Украину». Об этом глава ведомства сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом в Москве.

«Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали насчет "вторжения" так называемого России на Украину, в частности распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения», - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что Украина находится под внешним управлением США и Вашингтон может заставить Киев выполнять Минские договоренности.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о 18 сценариях на случай «российского вторжения на Украину». По словам Пескова, у США таких сценариев должно быть «гораздо меньше».