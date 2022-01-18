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Лавров сообщил об общем с ФРГ понимании безальтернативности Минских соглашений

Светлана Иванова
14:49 18.01.2022
Министр иностранных дел РФ отметил, что он со своей коллегой из Германии обменялись мнениями о дальнейших перспективах взаимодействия в рамках «нормандского формата», а также обсудили шаги по оказанию содействия выполнению минского комплекса мер.
Лавров сообщил об общем с ФРГ понимании безальтернативности Минских соглашений
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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Альтернативы Минским соглашениям в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе нет. Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, такого общее понимание и России, и Германии, что стороны подтвердили в ходе переговоров.

Глава МИД РФ по итогам общения со своей коллегой из ФРГ Анналеной Бербок также отметил, что Москву неприемлемо выставлять участницей конфликта на Украине.

«По Украине у нас общее понимание безальтернативности минского комплекса мер», - сказал Лавров на пресс-конференции .

Он добавил, что Россия указала партнерам на неприемлемость попыток выставить Москву стороной конфликта и переложить на нее ответственность за отсутствие прогресс в выполнении Минских соглашений. По словам главы дипломатического ведомства РФ, такие попытки наблюдались, особенно в последнее время.

По словам Лаврова, Россия рассчитывает, что Германия повлияет на Киев, чтобы он выполнил взятые на себя обязательства.

Министр иностранных дел РФ добавил, что он и Бербок обменялись мнениями о дальнейших перспективах взаимодействия в рамках «нормандского формата», а также обсудили шаги по оказанию содействия выполнению минского комплекса мер.

Прежде всего речь идет об активизации работы контактной группы, где представлены и Киев, и Донецк, и Луганск.

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