Лавров сообщил об общем с ФРГ понимании безальтернативности Минских соглашений
Альтернативы Минским соглашениям в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе нет. Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, такого общее понимание и России, и Германии, что стороны подтвердили в ходе переговоров.
Глава МИД РФ по итогам общения со своей коллегой из ФРГ Анналеной Бербок также отметил, что Москву неприемлемо выставлять участницей конфликта на Украине.
«По Украине у нас общее понимание безальтернативности минского комплекса мер», - сказал Лавров на пресс-конференции .
Он добавил, что Россия указала партнерам на неприемлемость попыток выставить Москву стороной конфликта и переложить на нее ответственность за отсутствие прогресс в выполнении Минских соглашений. По словам главы дипломатического ведомства РФ, такие попытки наблюдались, особенно в последнее время.
По словам Лаврова, Россия рассчитывает, что Германия повлияет на Киев, чтобы он выполнил взятые на себя обязательства.
Министр иностранных дел РФ добавил, что он и Бербок обменялись мнениями о дальнейших перспективах взаимодействия в рамках «нормандского формата», а также обсудили шаги по оказанию содействия выполнению минского комплекса мер.
Прежде всего речь идет об активизации работы контактной группы, где представлены и Киев, и Донецк, и Луганск.