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Лавров заявил, что плана «Б» для украинского режима не существует

Елизавета Потейчук
16:29 17.01.2022
По словам главы МИД РФ, Киев обязан досконально выполнять условия минских договоренностей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Игорь Маслов, РИА Новости
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Министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом заявил, что украинский режим обязан досконально выполнять Минские соглашения, поэтому у украинских властей никакого плана «Б» быть не может.

«Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может, есть только минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить», - отметил глава МИД РФ.

В случае если Хорватия понимает под готовностью обсуждать с Украиной опыт реинтеграции нацменьшинств решение гуманитарных вопросов, создание нужных условий для уважения особых культурных, образовательных и языковых прав меньшинств, то, по словам Лаврова, определенные украинские официальные лица интерпретируют эту тему таким образом, что якобы можно использовать опыт боевых действий, которые были в этом регионе в середине 1990-х годов.

«Такие возможные намерения. Надеюсь, что до этого не дойдет, но они достаточно опасны, особенно на фоне заявлений президента Украины Зеленского о том, что кто из граждан Украины ощущает себя русским, пусть убирается в Россию», - подчеркнул министр.

Кроме того, глава российского дипведомства заявил, что США распространяют дезинформацию о якобы подготовке Россией провокации для «вторжения на Украину». Он также отметил, что Украина находится под внешним управлением США и Вашингтон может заставить Киев выполнять Минские соглашения.

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