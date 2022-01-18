Лавров заявил о желании России наладить более конструктивные отношения с Германией
Лавров заявил о желании России наладить более конструктивные отношения с Германией.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Лавров заявил о желании России наладить более конструктивные отношения с Германией
Лавров заявил о желании России наладить более конструктивные отношения с Германией.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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