Россия ни с кем и никогда не будет обсуждать вопрос, касающийся вывода вооружений с территории Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Потому что Калининград - это территория России», - объяснил он в интервью телеканалу CNN.

Песков напомнил, что Москва никогда не будет мириться с требованиями, касающимися того, что ей делать на ее же территории.

«Ни одна страна не будет с этим мириться», - добавил представитель Кремля.

Также он заявил, что российские войска на границе с Украиной - это реакция на созданное НАТО напряжение в регионе. Песков добавил, что Москва вынуждена реагировать и «принимать меры предосторожности».

По словам пресс-секретаря президента, отношения РФ и альянса подошли к «красной черте», поскольку он оказывает военную помощь Киеву. Также, заявил Песков, Москва наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины.

Кроме того, прокомментировал представитель Кремля и возможные санкции США в отношении руководства РФ. Как отметил Песков, они могут обернуться прекращением отношений между двумя странами.