Песков рассказал, чем опасны возможные санкции США против руководства России

Санкции, которые США предлагают ввести в том числе против членов российского руководства, могут обернуться прекращением отношений между двумя странами. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Потенциально санкции такого рода могут привести к прекращению отношений между нашими странами, что не будет отвечать интересам ни Москвы, ни Вашингтона», - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Также он задал вопрос, была ли хоть раз ситуация, когда рестрикции помогли решить проблему. Шаг, на который могут пойти Штаты, Песков назвал большой ошибкой.

Высказался он и о НАТО. По словам представителя Кремля, это организация, которая создана для конфронтации, а не для защиты. Отношения Москвы и альянса, отметил Песков, подошли к «красной черте», поскольку НАТО оказывает военную помощь Киеву. Также, заявил пресс-секретарь президента РФ, Москва наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины.