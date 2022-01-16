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Песков рассказал, чем опасны возможные санкции США против руководства России

Иван Линдеманн
19:05 16.01.2022
Шаг, на который могут пойти Штаты, пресс-секретарь президента РФ назвал большой ошибкой.
Песков рассказал, чем опасны возможные санкции США против руководства России
© Фото: pixabay
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Санкции, которые США предлагают ввести в том числе против членов российского руководства, могут обернуться прекращением отношений между двумя странами. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Потенциально санкции такого рода могут привести к прекращению отношений между нашими странами, что не будет отвечать интересам ни Москвы, ни Вашингтона», - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Также он задал вопрос, была ли хоть раз ситуация, когда рестрикции помогли решить проблему. Шаг, на который могут пойти Штаты, Песков назвал большой ошибкой.

Высказался он и о НАТО. По словам представителя Кремля, это организация, которая создана для конфронтации, а не для защиты. Отношения Москвы и альянса, отметил Песков, подошли к «красной черте», поскольку НАТО оказывает военную помощь Киеву. Также, заявил пресс-секретарь президента РФ, Москва наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины.

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