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Песков рассказал, почему РФ считает необходимым держать войска рядом с Украиной

Елизавета Потейчук
19:13 16.01.2022
Дмитрий Песков отметил, что Россия вынуждена оставить войска «перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной учениями НАТО».
Песков рассказал, почему РФ считает необходимым держать войска рядом с Украиной
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia, Twitter, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска на границе с Украиной - это реакция на созданное НАТО напряжение в регионе. Официальный представитель Кремля добавил, что РФ вынуждена реагировать и «принимать меры предосторожности».

«Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам», - отметил Песков в интервью телеканалу CNN.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что выводы о «размещении вооружений РФ» на Украине принадлежат западным СМИ. Он также напомнил о мире фальшивых обвинений и фейковых новостей, комментируя обещания США обнародовать доказательства подготовки Россией вторжения на Украину. Песков категорически отверг обвинения, отметив, что РФ все так же ждет доказательств, которые советник американского президента национальной безопасности пообещал обнародовать в течение суток.

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