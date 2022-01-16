Песков предупредил о постепенном вторжении НАТО на Украину

Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, из-за этого, а также военной помощи, которую альянс оказывает Киеву, отношения НАТО и Москвы подошли к «красной черте».

«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», - сказал он в интервью CNN.

Представитель Кремля заявил, что данная ситуация угрожает стабильности и безопасности в Европе. Москва не может больше терпеть подобное развитие событий. Кроме того, Песков сообщил, что НАТО является организацией, которая создана для конфронтации, а не для защиты.

Напомним, что ранее Россия неоднократно отвергала все обвинения Запада, касающиеся якобы вторжения на Украину. РФ, по словам Дмитрия Пескова, перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.