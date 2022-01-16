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Песков назвал НАТО орудием конфронтации, подбирающимся к границам России

Иван Линдеманн
18:37 16.01.2022
По словам представителя Кремля, отношения Москвы и альянса подошли к «красной линии» из-за того, что НАТО в военном плане поддерживает Украину.
Песков назвал НАТО орудием конфронтации, подбирающимся к границам России
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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НАТО является организацией, которая создана для конфронтации, а не для защиты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«НАТО - не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации продвигается с каждым днем ближе и ближе к нашим границам», - сказал он в интервью CNN.

Также, по словам Пескова, отношения Москвы и альянса подошли к «красной линии» из-за того, что НАТО в военном плане поддерживает Украину.

«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины», - добавил представитель Кремля.

Также он напомнил, что в 1990-е годы альянс обещал не расширять границы, но эти обещания не выполнил.

Сегодня Песков также ответил на сообщения американских средств массовой информации о якобы возможном развертывании российских наступательных вооружений на украинской территории. Кроме того, он напомнил о мире фальшивых обвинений и фейковых новостей, комментируя обещания США обнародовать доказательства подготовки Россией вторжения на Украину.

Накануне в США рассказали о сценариях на случай эскалации ситуации. Напомним, что Россия неоднократно отвергала все обвинения Запада, касающиеся якобы вторжения на Украину. В Кремле заявляли, что США и европейские страны используют это как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. 

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