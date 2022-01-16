Предложения РФ и угрозы НАТО: как прошли переговоры по гарантиям безопасности

Первые две недели января 2022 года, похоже, станут одним из главных исторических периодов XXI века. Именно эти 14 дней и результаты переговоров, которые до сих пор держат в напряжении весь мир, должны определить, каким этот наш мир станет уже в самом ближайшем будущем. Но главное, пожалуй, заключается в том, что разговор о будущем мира идет на Смоленской площади, на территории министерства иностранных дел, и ведут его дипломаты. Сложнее будет, если он переместится на два квартала дальше по Садовому Кольцу, на Фрунзенскую набережную, туда, где располагается министерство обороны, и дальнейшей судьбой мира займутся военные.

Первый день переговоров состоялся 10 января в Женеве. Там прошли консультации с США по вопросам глобальной безопасности. Затем, 12 января, в Брюсселе – переговоры с НАТО. Финальная встреча была 13 января в Вене – переговоры Россия-ОБСЕ. Вопросы все те же, что были переданы американцам и руководству Североатлантического альянса еще в декабре: недопустимость расширения НАТО к границам России, отказ от размещения альянсом военных баз на территории бывшего СССР, отказ от размещения Россией и США ракет средней и меньшей дальности в зоне поражения друг друга, отказ от размещения ядерного оружия вне национальной территории.

Десятого января в Женеве в первый день переговоров по сути были «смотрины». Бумаги-бумагами, а насколько Россия в действительности готова отстаивать свои требования? Каким будет язык разговора? И заместитель министра иностранных дел России переходит на английский. Москва готова терпеливо объяснять, лишь бы Запад наконец услышал.

«Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Это было бы желанным изменением к лучшему в позиции НАТО. Мы сыты по горло досужими разговорами, полуобещаниями или вольной интерпретацией того, что произошло на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне. Нам нужны железные, водонепроницаемые, пуленепробиваемые, юридически обязывающие гарантии. Не заверения, не предостережения. Гарантии со всеми словами "должен", "обязан" - все, что должно быть в этом документе», - заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Разговор на который ушло 7,5 часа был конструктивным, действенным, но не без острых углов. Взаимные претензии были высказаны в открытую. Ситуация балансирует на грани, и времени на мягкие формулировки уже не осталось.

«Если сейчас НАТО пойдет на развертывание сил и средств, которые очень быстро разрабатываются в США и, возможно, будут внедрены где-то в Европе, то это потребует военного ответа со стороны России, то есть решения противодействовать этой угрозе средствами на наше усмотрение. Это неизбежно, неизбежно нанесет ущерб безопасности США и их европейских союзников», - добавил Рябков.

Встреча 12 января в Брюсселе оказалась еще более жесткой. На фоне разговора о продолжении консультаций по острым вопросам руководство НАТО категорически отказалось рассматривать предложение о блокировании вступления в альянс Украины и Грузии, то есть главные, базовые требования России о нерасширении НАТО были отвергнуты.

«Вместе Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО ясно дали понять, что мы не будем пересматривать политику открытых дверей НАТО: политику, которая всегда была центральной для альянса НАТО», - сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Мало того, для пущей убедительности слов, произнесенных госпожой Шерман, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен неожиданно заявил, что в случае эскалации на Украине Финляндия и Швеция смогут вступить в НАТО на следующий день после подачи запроса. Правда, по заверению Хельсинки и Стокгольма, планов вступления в альянс у них нет. Но сигнал, который подал бывший генсек НАТО, весьма красноречив.

Одновременно с этим Норвегия заявила о намерении провести весной объединенные учения НАТО вблизи российских границ. Таким же демонстративным стало и озвученное главой НАТО Йенсом Столтенбергом будущее присоединение к альянсу Украины.

«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно», - заявил он.

К заключительному этапу европейского дипломатического марафона - встрече Россия-ОБСЕ в Вене - прорыва уже никто не ждал. Переговоры в Брюсселе показали, что стороны по-прежнему говорят на разных языках. Точки над i по факту произошедшего на переговорах расставил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями. Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», - отметил глава МИД.

Сказанное Лавровым «ждем» - это по сути последний шанс для США и НАТО принять условия России. Есть, правда, и неофициальная версия произошедшего: сразу же по окончании переговоров в американской The New York Times вышла статья, в которой говорится, что на самом деле США и НАТО фактически согласились с российской позицией в том плане, что Украина и Грузия приниматься в альянс не будут, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе. При этом издание ссылается на высокопоставленных представителей альянса и на американскую администрацию. Но таких неофициальных заявлений мало. Россия уже видела, как Запад нарушает устные обещания, и теперь требует юридически оформленных обязательств.

«Ожидаем письменной реакции. Есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, «на бумаге». Мы не будем ждать бесконечно. Планы «замотать» этот процесс существуют. Если говорить откровенно, то все понимают, что перспектива достижения согласия зависит от США. Что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками и вовлекать всех членов ОБСЕ в эти переговоры - это все отговорки и попытки затянуть процесс», - добавил министр.

Не пройдут и попытки представить переброшенных на Украину натовских военных, как неких единичных инструкторов, помогающих вооруженным силам Украины якобы освоить стандарты вооружений альянса.

«Я прекрасно помню телевизионную картинку во время войны в Грузии в августе 2008 года, когда инструкторы в форме офицеров американской армии - и белые, и афроамериканцы - инструктировали практически, как заряжать противотанковые и прочие вооружения. Я не хочу, чтобы это повторилось на Украине. Потому что это будет переходом всех возможных красных линий. Это будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных. Даже если Украина остается вне НАТО, там возможны двусторонние договоренности с американцами, англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море. Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это еще одна красная линия», - сказал Лавров.

На получение письменного ответа от США и НАТО отведена еще одна неделя. Пока коллективный Запад размышляет над реальными последствиями фактически сорванных переговоров, в прессе началась активная фаза информационных вбросов. Западные СМИ дали свою оценку итогам прошедших переговоров. По мнению заокеанских аналитиков, НАТО не согласится выполнить требования Москвы, а потому у России остается лишь один путь – война.

«Барабаны войны звучат все громче - это слова одного из высокопоставленных представителей США после того, как переговоры с Россией с целью снизить напряженность провалились. И угроза, что Москва вновь нападет на Украину, все серьезней», - заявил ведущий CNN Джейк Таппер.

Официальный Вашингтон такой фантастический сценарий, похоже, воспринимает как реальность и уже готовится в очередной раз обвинить Москву в агрессии против Украины. В Сенате США появляются проекты новых санкций, теперь уже затрагивающих президента России. Виктория Нуланд обещает сделать РФ «очень больно», говоря о 18 различных сценариях рестрикций. Но Москва готова и к этому.

«Ответные меры даже без ведения военных действий могут быть не менее чувствительными. Например запрет о полете над российской территорией, принуждение платить за российские энергоносители рублями и наличными. Я хотел бы посмотреть на физиономии тех людей в тех странах, которые поддержит подобного рода апокалиптические меры, которыми обменяются Россия и США. Надеюсь, разум все-таки возьмет верх и не позволит поставить в такую опасность мировой экономику. В конце концов, разумных людей гораздо больше», - заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Итак, коллективному Западу отведена еще одна неделя на осознание ситуации и возможность повлиять на будущее мира в положительном и конструктивном ключе. Обратный отсчет начинается сегодня в полночь. Россия ждет ответа.

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