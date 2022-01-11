Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Оздоравливающий эффект»: к каким итогам привели переговоры РФ и США в Женеве

Анна Назайкина
Россина Бодрова
09:35 11.01.2022
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что диалог был глубоким, конкретным и профессиональным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
Читайте нас на:

Накануне, 10 января, в Женеве прошли российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Сегодня мировая пресса анализирует результаты дискуссии. Оценки крайне сдержанны, но все отмечают, что самое главное сам факт того, что стороны готовы обсуждать и искать точки соприкосновения. И они уже наметились, хотя и предстоит большая работа.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что диалог был глубоким, конкретным и профессиональным.

«Впервые мы смогли поговорить по вопросам которые раньше были, но вроде как за кадром делали вид, что ими лучше не заниматься. Оздоровляющий эффект на наши отношения с Западом. И это только начало долгого курса реабилитации дипломатических отношений. Причем, процесс полного выздоровления напрямую зависит от дальнейших действий Белого Дома», - заявил дипломат.

Пока шли переговоры в Женеве - американские конгрессмены, как данным СМИ, тайно добавили в законопроект  дополнительную военную помощь Украине на 200 миллионов долларов. Москва уже сбилась со счету - сколько раз выступала с одними и теми же заявлениями.

«Это мне напоминает фильм с Арнольдом Шварценеггером на Красной площади, который задавался вопросом “Какие ваши доказательства?”. Мы тысячу раз просили по многим вопросам американцев о доказательствах. В ответ либо молчание, либо ссылки на то, что “вы и сами знаете, что вы делаете, ничего больше доказывать не нужно”. Никаких планов, намерений или причин у России нападать на Украину нет», - сказал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.

Рябков особенно подчеркнул, что невступление Украины и Грузии в Североатлантический Альянс  является вопросом национальной безопасности для России.

«Мы считаем, что абсолютно необходимо  добиться, чтобы Украина никогда-никогда-никогда не стала членом НАТО», - отметил Сергей Рябков.

Переговорщик второй стороны - заместитель госсекретаря Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон готов ввести новые, более жесткие, чем в 2014 году санкции. По какому поводу - не пояснила. В отличие от оппонента Москва шантажом запугиванием не занимается.

«Мы потратили усилия, чтобы объяснить американцам, почему игра с огнем не в их интересах, почему возможное  игнорирование  оправданной постановки вопроса с нашей стороны...Дальше так, как это происходило в течение десятилетий, продолжаться не может. Нужны радикальные изменения канвы наших отношений, ее матрицы. В тупик это все заводить нельзя  - нужен  прорыв нужен реальный  шаг навстречу России - причем шаг именно натовский», - сказал он.

Кроме того, поступила реакция и от официальных представителей государственного департамента США.

«Это начало дипломатического процесса. Мы приветствуем тот факт, что Россия идет с нами на контакт. Это очень важно», - считает пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс.

Свои предложения участники альянса смогут высказать уже завтра, 12 января, на переговорах Совета Россия-НАТО. Лидеры европейского мнения, та же Германия или Франция, от громких заявлений пока воздержались, зато активно высказываются страны, которые даже не имеют прямого отношения к блоку - например, Швеция. Их министр обороны дает интервью телеканалу СВТ.

«Вся европейская система безопасности подвержена сомнению и угрозе из-за действий России. Сегодня мы являемся уважаемым партнером, который помогает обеспечению безопасности. Так будет и в будущем, и компромиссов быть не может», - отметил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Следующий раунд - в Брюсселе. Последний раз встреча Россия-НАТО проходила в 2019 году. Как показали женевские переговоры, диалог, пусть пока и несовершенный, возможен.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:06 В стране и мире
В МИД России оценили действия ОДКБ в Казахстане
09:35 В стране и мире
Видео
«Оздоравливающий эффект»: к каким итогам привели переговоры РФ и США в Женеве
08:29 В стране и мире
Токаев подписал указ о назначении Смаилова премьер-министром Казахстана
01:33 В стране и мире
В ВОЗ раскрыли возможное происхождение дельтакрон-штамма COVID-19
01:42 В стране и мире
СМИ рассказали, как чувствовал себя Куравлев до госпитализации
Популярное
Татьяна Тарасова госпитализирована
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
«Постоянные боли»: Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара
Видео
Путин оценил роль руководящего силами ОДКБ в Казахстане командующего ВДВ Сердюкова
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
Видео
«Это - большая война»: Шойгу заявил о значимости победы в «битве за информацию»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.