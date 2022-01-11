«Оздоравливающий эффект»: к каким итогам привели переговоры РФ и США в Женеве

Накануне, 10 января, в Женеве прошли российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Сегодня мировая пресса анализирует результаты дискуссии. Оценки крайне сдержанны, но все отмечают, что самое главное сам факт того, что стороны готовы обсуждать и искать точки соприкосновения. И они уже наметились, хотя и предстоит большая работа.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что диалог был глубоким, конкретным и профессиональным.

«Впервые мы смогли поговорить по вопросам которые раньше были, но вроде как за кадром делали вид, что ими лучше не заниматься. Оздоровляющий эффект на наши отношения с Западом. И это только начало долгого курса реабилитации дипломатических отношений. Причем, процесс полного выздоровления напрямую зависит от дальнейших действий Белого Дома», - заявил дипломат.

Пока шли переговоры в Женеве - американские конгрессмены, как данным СМИ, тайно добавили в законопроект дополнительную военную помощь Украине на 200 миллионов долларов. Москва уже сбилась со счету - сколько раз выступала с одними и теми же заявлениями.

«Это мне напоминает фильм с Арнольдом Шварценеггером на Красной площади, который задавался вопросом “Какие ваши доказательства?”. Мы тысячу раз просили по многим вопросам американцев о доказательствах. В ответ либо молчание, либо ссылки на то, что “вы и сами знаете, что вы делаете, ничего больше доказывать не нужно”. Никаких планов, намерений или причин у России нападать на Украину нет», - сказал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.

Рябков особенно подчеркнул, что невступление Украины и Грузии в Североатлантический Альянс является вопросом национальной безопасности для России.

«Мы считаем, что абсолютно необходимо добиться, чтобы Украина никогда-никогда-никогда не стала членом НАТО», - отметил Сергей Рябков.

Переговорщик второй стороны - заместитель госсекретаря Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон готов ввести новые, более жесткие, чем в 2014 году санкции. По какому поводу - не пояснила. В отличие от оппонента Москва шантажом запугиванием не занимается.

«Мы потратили усилия, чтобы объяснить американцам, почему игра с огнем не в их интересах, почему возможное игнорирование оправданной постановки вопроса с нашей стороны...Дальше так, как это происходило в течение десятилетий, продолжаться не может. Нужны радикальные изменения канвы наших отношений, ее матрицы. В тупик это все заводить нельзя - нужен прорыв нужен реальный шаг навстречу России - причем шаг именно натовский», - сказал он.

Кроме того, поступила реакция и от официальных представителей государственного департамента США.

«Это начало дипломатического процесса. Мы приветствуем тот факт, что Россия идет с нами на контакт. Это очень важно», - считает пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс.

Свои предложения участники альянса смогут высказать уже завтра, 12 января, на переговорах Совета Россия-НАТО. Лидеры европейского мнения, та же Германия или Франция, от громких заявлений пока воздержались, зато активно высказываются страны, которые даже не имеют прямого отношения к блоку - например, Швеция. Их министр обороны дает интервью телеканалу СВТ.

«Вся европейская система безопасности подвержена сомнению и угрозе из-за действий России. Сегодня мы являемся уважаемым партнером, который помогает обеспечению безопасности. Так будет и в будущем, и компромиссов быть не может», - отметил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Следующий раунд - в Брюсселе. Последний раз встреча Россия-НАТО проходила в 2019 году. Как показали женевские переговоры, диалог, пусть пока и несовершенный, возможен.