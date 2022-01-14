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Лавров заявил, что терпению России по поводу действий Запада пришел конец

Андрей Аркадьев
16:42 14.01.2022
В мире накапливается конфликтный потенциал, и такому развитию событий способствуют страны Запада, констатировал глава ведомства.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россия ждет ответа от США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», - сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в НАТО в свое время обещали не продвигать военную инфраструктуру в восточном направлении, однако обещания были нарушены, и Альянс все-таки подошел к российским границам.

Также Лавров назвал неприемлемой возможность появления Североатлантического альянса у границ РФ с учетом курса, который сейчас проводит Киев. Он также выступил против размещения на территории Украины ударных вооружений, угрожающих нашей стране и возведения военных объектов и создания баз на Азовском море.

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