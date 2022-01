В стране и мире В США рассказали о сценариях на случай эскалации вокруг Украины Иван Линдеманн Виктория Нуланд не стала уточнять, что это за сценарии, и не раскрыла никакой другой информации. © Фото: Stefani Reynolds, Pool Via Cnp, KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: США подготовили 18 сценариев действий на случай «вторжения» России на Украину. Об этом заявила заместитель государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд. В интервью The Financial Times, она не стала уточнять, что это за сценарии, и не раскрыла никакой другой информации. При этом Нуланд отметила, что Вашингтон может снизить напряженность: сейчас он работает над письменным ответом на российские гарантии безопасности. Кроме того, замгоссекретаря оценила прошедшие на этой неделе переговоры РФ и США. По словам Нуланд, стороны услышали друг друга. Напомним, Россия неоднократно отвергала все обвинения Запада, касающиеся якобы вторжения на Украину. В Кремле заявляли, что США и европейские страны используют это как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. РФ же, по словам Дмитрия Пескова, перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. На этой неделе состоялись сразу два раунда переговоров по гарантиям безопасности: в Женеве и Брюсселе. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, США пообещали «положить на бумагу» ответ по гарантиям безопасности на следующей неделе, генсек НАТО – в течение недели. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика