Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Разговор по душам»: в МИД РФ подвели итоги встречи с НАТО в Брюсселе

Иван Линдеманн
20:02 12.01.2022
Пока же, заключил Александр Грушко, Россия не видит способа преодоления проблем, разделяющих Москву и НАТО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
Читайте нас на:

Прошедшее в Брюсселе заседание Совета Россия-НАТО в МИД РФ назвали разговором по душам. Такое заявление на пресс-конференции сделал замминистра иностранных дел Александр Грушко.

«Разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный, но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам», - отметил он.

Грушко объяснил, что НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. По словам дипломата, в глазах альянса он существует только для союзников.

«В своей практической деятельности НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других. Попытки построить безопасность без участия России контрпродуктивны», - заявил Грушко.

По словам замминистра, если НАТО перейдет к политике сдерживания России, то Москва - к контрсдерживанию, если же они выберут устрашение - РФ ответит контрустрашением.

Пока же, заключил Грушко, Россия не видит способа преодоления проблем, разделяющих Москву и НАТО.

Ранее итоги встречи оценили в министерстве обороны России. Там заявили, что отношения РФ и НАТО в настоящее время находятся на критически низком уровне.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:02 В стране и мире
Видео
«Разговор по душам»: в МИД РФ подвели итоги встречи с НАТО в Брюсселе
19:27 В стране и мире
В Минобороны России назвали ключевые вопросы в отношениях с НАТО
18:08 Спорт
Российские фигуристы Мозалев, Кондратюк и Семененко заняли первые три места в короткой программе на ЧЕ
17:25 Армия
Видео
Самолет Минобороны с 146 россиянами вылетел из Алма-Аты в Москву
17:08 В стране и мире
Видео
В НАТО заявили о готовности обсуждать с РФ вопрос ядерной политики и взаимное ограничение на ракетные вооружения
Популярное
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Врач предупредил о смертельной опасности бессонницы
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием голосовых роботов
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.