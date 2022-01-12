«Разговор по душам»: в МИД РФ подвели итоги встречи с НАТО в Брюсселе

Прошедшее в Брюсселе заседание Совета Россия-НАТО в МИД РФ назвали разговором по душам. Такое заявление на пресс-конференции сделал замминистра иностранных дел Александр Грушко.

«Разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный, но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам», - отметил он.

Грушко объяснил, что НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. По словам дипломата, в глазах альянса он существует только для союзников.

«В своей практической деятельности НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других. Попытки построить безопасность без участия России контрпродуктивны», - заявил Грушко.

По словам замминистра, если НАТО перейдет к политике сдерживания России, то Москва - к контрсдерживанию, если же они выберут устрашение - РФ ответит контрустрашением.

Пока же, заключил Грушко, Россия не видит способа преодоления проблем, разделяющих Москву и НАТО.

Ранее итоги встречи оценили в министерстве обороны России. Там заявили, что отношения РФ и НАТО в настоящее время находятся на критически низком уровне.