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В сгоревшем в Костроме кафе работало только три эвакуационных выхода из семи

Анна Касаткина
12:09 05.11.2022
Спасателям пришлось вскрывать двери, чтобы находящиеся в здании люди могли спастись.
© Видео: ЧП Кострома | Новости | Происшествия vk © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Только три эвакуационных выхода из семи работали в сгоревшем минувшей ночь кафе в Костроме. Прибывшим на место пожарным пришлось взламывать двери, чтобы люди могли спастись, сообщает Telegram-канал Baza.

Канал опубликовал видео, на котором спасатель вскрывает дверь с помощью электроинструмента.

По данным источников канала, эвакуацию из здания также осложняло то, что большинство посетителей были пьян и мешали работе спасателей.

По последним данным, в результате пожара погибло 13 человек, еще четверо пострадали. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Сигнал о пожаре в кафе-клубе на улице Никитской поступил спасателям в 2.37 5 ноября. На место выехали пожарные, из здания эвакуировали 250 человек. Из-за сильного задымления из крайнего подъезда ближайшего дома также вывели 15 жителей.

Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали 50 человек и 20 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать запущенная внутри помещения пиротехника

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