Кафе в Костроме могло вспыхнуть из-за запущенной внутри петарды

По предварительным данным, количество погибших в результате пожара увеличилось до восьми человек.

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Причиной пожара в кафе в Костроме, по предварительным данным, стала запущенная одним из посетителей петарда. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, один из посетителей запустил петарду прямо в помещении.

Количество погибших в результате пожара, пишет «112», выросло до восьми человек. Ранее в МЧС сообщали о пятерых погибших и четырех пострадавших.

Сигнал о пожаре в кафе на улице Никитской поступил спасателям в 2.37 5 ноября. На место выехали пожарные, из здания эвакуировали 250 человек. Из-за сильного задымления из крайнего подъезда ближайшего дома также вывели 15 жителей.

Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали 50 человек и 20 единиц техники. В 4.23 пожар локализовали, на данный момент ликвидировано открытое горение.